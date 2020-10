Mercato – Il Cagliari voleva Skov Olsen

Il Corriere dello Sport svela un retroscena che riguarda Andreas Skov Olsen. Infatti Eusebio Di Francesco lo voleva nella sua nuova esperienza a Cagliari e il presidente Giulini si era interessato al suo acquisto, ma poi l’operazione è sfumata. Seconda la redazione, il fatto che la trattativa non sia andata in porto, è una fortuna perchè se si intraprende la strada del voler punta alla crescita dei giovani, non si può abbandonarla dopo un anno solo perchè il giovane in questione ha deluso.

Il Bologna, quindi, si tiene stretto Skov Olsen che contro il Parma ha segnato il suo primo gol al Dall’Ara e ha dato segnali importanti di ripresa.

Fonte: Corriere dello Sport