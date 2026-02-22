Dalla temperatura sotto zero di Bergen a quella di 13-14 gradi di Bologna. Il Brann viaggia tra uno stato e l'altro, dopo essere stato in ritiro in Spagna, giocato l'andata in Norvegia a meno due, per poi traslocare immediatamente a Bologna per acclimatarsi in vista del ritorno.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Il Brann si ambienta già in Emilia: allenamenti a Sasso Marconi
news
Il Brann si ambienta già in Emilia: allenamenti a Sasso Marconi
Il Brann è già in città in vista del ritorno
La squadra norvegese, infatti, ha scelto Sasso Marconi come base di allenamento e ieri ha deciso di fare una piccola escursione nei boschi limitrofi per poi iniziare oggi le sedute di allenamento in vista della gara di giovedì al Dall'Ara contro il Bologna. L'uno a zero dell'andata non chiude definitivamente i giochi e la squadra di Freyr Alexandersson punta a ribaltare il risultato giovedì sera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA