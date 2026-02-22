Il Brann si ambienta già in Emilia: allenamenti a Sasso Marconi

La squadra norvegese, infatti, ha scelto Sasso Marconi come base di allenamento e ieri ha deciso di fare una piccola escursione nei boschi limitrofi per poi iniziare oggi le sedute di allenamento in vista della gara di giovedì al Dall'Ara contro il Bologna. L'uno a zero dell'andata non chiude definitivamente i giochi e la squadra di Freyr Alexandersson punta a ribaltare il risultato giovedì sera.