Una vittoria tanto sudata quanto meritata, Fracaros abbatte il muro del Lumezzane al 91’ fissando il punteggio sull’1-0 e riportando il Bologna Women alla vittoria dopo due turni. Tre punti vitali per non perdere di vista il gruppo di testa, comandato da Cesena e Frosinone a quota 23; le rossoblù salgono a quota 15 e si aprono una pausa di due settimane al 6° posto. In Serie A salirà la prima in classifica. Prossimo appuntamento sabato 12 dicembre, in casa contro l’Arezzo, per l’11a Giornata di Serie B Femminile.

LUMEZZANE-BOLOGNA WOMEN 0-1

LUMEZZANE: 23 Capecchi, 3 Pizzolato, 6 Viscardi, 7 Lonati (89’ 18 Zambelli), 8 Magri (89’ 27 Galdini), 9 Bragonzi, 10 Bonetti (67’ 21 Zappa), 11 Morreale, 14 Galbiati, 19 Stankova, 62 Robino (67’ 77 Bellagente).A disposizione: 1 Zaghini, 2 Mutti, 4 Zanini, 5 Barcella, 20 Marchetti.Allenatrice: Mazza

BOLOGNA: 1 Pasar, 3 Lähteenmäki, 8 Fusar Poli, 11 Ferrario (79’ 43 Marengoni), 12 Fracaros, 16 Rizza, 18 Vigliucci, 19 Di Luzio, 23 Arcangeli (79’ 7 Ferraresi), 30 Battelani, 58 Benedetti (88’ 81 Guglielmini).A disposizione: 22 Fedele, 5 Peltonen, 10 Rognoni, 14 Pieri, 29 Ciamponi, 46 Rossi.Allenatore: Leandri

Arbitro: Kumbulla di VeronaMarcatrice: 91’ Fracaros (B) Ammonite: Vigliucci (B), Fracaros (B)