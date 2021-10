Il Bologna torna in giallo: ecco la terza maglia

La nuova terza maglia

Si tratta di un ritorno al passato e vedendola la mente non può che ripensare a Roberto Baggio. Il Divin Codino ha vestita la maglia del Bologna nel 1997-1998, quando la terza maglia aveva la colorazione gialla. A quella il Bologna con Macron ha deciso di ispirarsi per la terza casacca di questa stagione, svelata stamattina sul sito ufficiale rossoblù.

La nuova terza maglia è a girocollo con i bordi rossoblù, dettaglio presente anche sui bordi manica. Il backneck è personalizzato con i colori del Club e la scritta “LO SQUADRONE CHE TREMARE IL MONDO FA”. Nel retrocollo è stampato il claim “WE ARE ONE”. La caratteristica che contraddistingue questo kit è la banda diagonale, rossa e blu, che dalla spalla sinistra sfuma subito sul petto. A destra, in blu e in stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand emiliano; a sinistra, lato cuore, la patch con il logo del Bologna Fc 1909. I pantaloncini sono blu, i calzettoni sono gialli con due righe orizzontali rossoblù al centro e la scritta, in blu, BOLOGNA, e poco sotto il Macron Hero.