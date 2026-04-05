Il Bologna passa a Cremona 1-2, decidono Joao Mario e Rowe. Espulsi Maleh e Ferguson

Il Bologna si conferma squadra da traversa e infila un'altra vittoria lontano dal Dall'Ara. Joao Mario e Rowe, due gol nei primi quindici minuti, per battere la Cremonese che ha reagito solo nel secondo tempo accorciando con un rigore di Bonazzoli. Finale convulso con il solito Abisso a perdere il contatto con la partita. Rossi per Maleh e Ferguson.