La Nations League sbarca a Bologna a ottobre: l'Italia di scena al Dall'Ara
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Appuntamento da non perdere a ottobre con la nazionale azzurra a Bologna.
Ritorna al Dall’Ara l'Italia, e lo fa con un match ufficiale di Nations League: lunedì 5 ottobre gli azzurri saranno infatti di scena contro la Turchia di Vincenzo Montella e Kenan Yildiz, per la 4a giornata del Gruppo A di Nations League. L’Italia giocherà per la 25ª volta a Bologna, dove ha collezionato 16 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Gli azzurri torneranno al Dall’Ara a due anni esatti dal pareggio 0-0 in amichevole sempre contro la Turchia
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