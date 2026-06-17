Appuntamento da non perdere a ottobre con la nazionale azzurra a Bologna.

Ritorna al Dall’Ara l'Italia, e lo fa con un match ufficiale di Nations League: lunedì 5 ottobre gli azzurri saranno infatti di scena contro la Turchia di Vincenzo Montella e Kenan Yildiz, per la 4a giornata del Gruppo A di Nations League. L’Italia giocherà per la 25ª volta a Bologna, dove ha collezionato 16 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Gli azzurri torneranno al Dall’Ara a due anni esatti dal pareggio 0-0 in amichevole sempre contro la Turchia