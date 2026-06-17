Poco fa il Bologna ha diramato la composizione dello staff tecnico di Domenico Tedesco. Il neo allenatore ha portato con sé in rossoblù alcuni suoi storici collaboratori come il fratello Umberto e i collaboratori Cepzanovic e Urwantschky, a cui ha aggiunto figure già presenti nel Bologna come Nicolò Prandelli, oltre alle promozioni dal settore giovanile di Andrea Sentimenti, Alfonso Lobascio e Marco Onnivello, affidandosi poi ad Andrea Tarozzi come vice allenatore. Ecco gli uomini dello staff di Domenico Tedesco. CONTINUA SOTTO

Andrea TAROZZI, vice allenatore;

Umberto TEDESCO, collaboratore tecnico;

Vladimir CEPZANOVIC, collaboratore tecnico;

Max URWANTSCHKY, collaboratore tecnico;

Leonardo SCIRPOLI, analista squadre avversarie;

Andrea SENTIMENTI, allenatore portieri;

Nicolò PRANDELLI, preparatore atletico;

Paolo AIELLO, preparatore atletico;

Alfonso LOBASCIO, match analyst;

Marco ONNIVELLO, match analyst.