Il Bologna inguaia Andreazzoli, Preziosi: “Sono preoccupato”

Dopo le preoccupazioni in casa Brescia, con Corini entrato nel mirino della critica per la sconfitta interna col Bologna, i rossoblù gettano nei guai un altro allenatore.

Aurelio Andreazzoli è sotto la lente di ingrandimento di patron Preziosi, preoccupato per l’involuzione della squadra. Lo riporta il Secolo XIX, con un virgolettato di Preziosi stesso: “Questa involuzione mi preoccupa”, le parole del patron. Previsti colloqui in prima persona tra presidente, giocatori e allenatore, si chiederà a tutti di dare qualcosa in più in nelle prossime partite.