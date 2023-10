Il Bologna Futsal parte bene in A2: successo in trasferta sul Lucrezia

«È stata una bella battaglia, sofferta. I ragazzi vanno elogiati per la compattezza e per l’impegno mostrati in campo. Onestamente gli avversari avrebbero meritato un pareggio, tuttavia noi ci presentavamo con quattro defezioni, più alcuni giocatori in panchina che devono ancora amalgamarsi. Alla fine, siamo un po’ calati: come si dice in gergo, “abbiamo messo l’elmetto” in difesa e siamo riusciti a portare a casa il risultato. Se avessimo avuto più gambe, probabilmente avremmo sfruttato meglio le due o tre ripartenze che abbiamo creato. Qui c’erano numeri importanti: l’anno scorso, in B, il Buldog ha perso una sola gara in casa ed è stata la miglior difesa del girone. Fare 1-0 qui non è stato affatto facile. L’ultima volta in cui ho fatto la A2 non c’era la A2 Elite, ma credo che quest’anno saranno battaglie di questa portata in campo: ci sarà da divertirsi e da far divertire il pubblico».