Il Bologna Femminile attende il Mittici

Il programma del weekend per la divisione femminile del Bologna Fc

Si avvicina la prossima sfida per le ragazze rossoblù di Michelangelo Galasso, reduci dalla vittoria contro Trento nell'ultima giornata.

La prima squadra femminile affronterà l' A.S.D. Mittici domenica alle ore 14.30 presso lo stadio Bonarelli di Granarolo dell'Emilia, partita valida per la 10a giornata di campionato, con le ragazze che proveranno a bissare il successo del turno precedente per smuovere una classifica che per adesso le vede galleggiare al settimo posto con 12 punti all'attivo.