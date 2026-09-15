Il 14 ottobre verrà consegnato un premio speciale alla Memoria per Sinisa Mihajlovic. Come scritto oggi dal Cor Sport, la famiglia di Sinisa riceverà l'Oscar del Mediterraneo.

Il premio vuole ricordare la carriera sportiva di Sinisa Mihajlovic, ma soprattutto l'uomo, con la sua forza, il carattere e il coraggio con cui ha combattuto contro una dura malattia. L'Oscar verrà consegnato alla famiglia di Sinisa il 14 ottobre a Roma: «Ricordare Mihajlovic significa ricordare un grande protagonista del calcio, ma soprattutto un uomo che ha affrontato la vita con una forza straordinaria», ha sottolineato il Comitato Promotore.