Ibrahimovic, parla Schelotto (tecnico dei Galaxy): “Vuole chiudere la carriera in Italia”

E’ toto mercato per sapere quale sarà la prossima squadra di Zlatan Ibrahimovic, dopo l’addio ufficiale ai Los Angeles Galaxy affidato ai social. In lizza in Italia Bologna, Milan e Napoli, con la sensazione che Ibra possa nutrire la voglia di rientrare in Serie A. Di questo ne è sicuro Guillermo Barros Schelotto, l’allenatore dei Los Angeles Galaxy.

“Ibra è un calciatore fantastico – ha affermato a Radio Kiss Kiss – Onestamente non so quale sarà il suo prossimo passo o in quale squadra giocherà, forse finirà la carriera a Napoli o a Milano. Zlatan vuole finire la sua carriera in Italia. Ancelotti? I due si conoscono bene e credo proprio che Ibrahimovic abbia caratteristiche perfette per il Napoli”.