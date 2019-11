Ibrahimovic, nessuna trattativa con i Galaxy

Si allontana il possibile ritorno in MLS per Zlatan Ibrahimovic. I Los Angeles Galaxy hanno infatti nella notte ufficializzato le loro conferme della rosa del 2019 in vista dell’inizio della nuova stagione. Tra i giocatori lasciati senza contratto dalla formazione californiana, assieme a Alessandrini, Steres e Jamieson IV, spicca il nome di Ibra.

La società spiega di aver aperto le trattative per un nuovo contratto con Alessandrini, Polenta e Steres. Si specifica invece come non ci sia attualmente nessuna trattativa in corso con Zlatan Ibrahimovic. Si fanno quindi sempre più remote le possibilità di un ritorno negli States da parte del bomber svedese. Una concorrente in meno per i rossoblu.