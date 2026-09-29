A Casteldebole si viaggi spediti sia verso la ripresa degli allenamenti, in programma per domani, sia verso il recupero di Dovbyk e di Bernardeschi, entrambi provenienti da noie di natura fisica. I due sono entrambi in alto nella lista di Palladino per un maglia da titolare a Lecce, a completare un trio che vedrebbe sulla fascia destra il ritorno dal primo minuto di Orsolini.

L'ucraino è infatti chiamato a rispondere dopo il goal nei minuti finale contro il Sassuolo, e le ultime due settimane passate in tribuna a seguito di un risentimento muscolare. Mentre il numero dieci deve invece confermarsi, con il fastidio muscolare che sembra ormai alle spalle - si è fermato in tempo - ed il primo sigillo in campionato contro il Torino che ha rappresentato la ciliegina sulla torta di un inizio di campionato che, a differenza del resto della squadra, è stato decisamente positivo. Adesso entrambi si trovano costretti ad alzare i giri del motore, dopo una partenza generale con il freno a mano tirato. Da domani prime verifiche alla ripresa degli allenamenti e forse prime prove di formazione almeno nell'assetto offensivo data l'assenza, causa nazionali, di tutto il reparto arretrato.