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Quattro partite in undici giorni, un vero e proprio tour de force per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. 34 i convocati dal ct azzurro e figurano due giocatori del Bologna. Esordio assoluto per Massimo Pessina tra i portieri, ritorno invece per Niccolò Cambiaghi tra gli attaccanti. Questo il calendario: venerdì 25 settembre con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma, tre giorni dopo trasferta in Turchia all’Atatürk Spor Kompleksi di Bursa, poi affrontare venerdì 2 ottobre la Francia a Saint-Denis e infine lunedì 5 ottobre match casalingo con la Turchia al Dall'Ara di Bologna. Di seguito i convocati.

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).