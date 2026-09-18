I convocati di Palladino

Redazione TuttoBolognaWeb

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Prime convocazioni per Raffaele Palladino che domani affronterà il Torino al Dall'Ara. Diversi rientri per il neo tecnico che vede svuotarsi in parte l'infermeria. Tornano a disposizione sia Riccardo Orsolini che Oussama El Azzouzi, mentre rimane fuori Artem Dovbyk. Rientra tra i convocati anche Niccolò Casale, che con Domenico Tedesco era finito fuori rosa. Questo l’elenco dei convocati di Raffaele Palladino per domani.

Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Holm, Miranda, Rahim, Theate, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.

Bologna v Genoa - Serie A

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Enem, Mbangula, Odgaard, Orsolini, Piccoli.

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