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Palla pronto per la difesa a tre

Raffaele Palladino pronto a passare immediatamente alla difesa a tre? Secondo Sky Sport sì. Il nuovo tecnico del Bologna potrebbe utilizzare già domani contro il Toro il 3-4-3. Davanti a Skorupski, identificato come portiere titolare, retroguardia con Helland braccetto di destra, Heggem centrale e Theate a sinistra. Per quanto riguarda il centrocampo, Holm e Miranda esterni a tutta fascia, con Pobega e Ferguson interni, mentre in attacco tridente con Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi. Nel Toro possibile il 3-5-2 con Mandragora a fare regia e Vlasic sotto punta dietro Simeone.

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