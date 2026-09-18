Bologna-Toro è una partita delicata. Due formazioni affamate di punti, partite a rilento, di cui una che ha da poco cambiato allenatore. Ignazio Abate non si fida del Bologna, squadra che l'allenatore granata considera di assoluta qualità. Queste le sue parole alla vigilia della sfida come riportato da Torinogranata.

"Dopo un cambio di allenatore nell'inconscio si cerca sempre di dare qualcosa in più, cambiano le gerarchie interne e gli equilibri. E’ una squadra di grande qualità, lo dimostrano anche i campionati precedenti, soprattutto sugli esterni d'attacco. Sarà una partita molto difficile, ma cercheremo di fare una partita intensa e feroce per tornare con un risultato positivo. Per noi è un match molto importante. Prima di una sosta, specialmente così lunga, fare punti permette di lavorare con più leggerezza e più serenità. So quanto ci tengono i ragazzi".