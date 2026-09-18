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Orso e Berna assieme?

Ormai da qualche giorno sotto le Due Torri è arrivata una nuova guida, quella di Raffaele Palladino. L'ex mister di Atalanta e Fiorentina, è arrivato nella serata di martedì per sostituire Domenico Tedesco, la cui gestione aveva lasciato non pochi strascichi, sia dentro che fuori dal campo. Il tecnico originario di Napoli ha sottoscritto con i rossoblù un contratto fino al 2029, pronto per aprire a Bologna quel ciclo che si sperava Tedesco potesse ereditare da Italiano. Proprio nella giornata di ieri c'è stata la presentazione da parte della società, in cui lo stesso Palladino, oltre ad emanare la felicità per l'opportunità fornitagli dalla dirigenza e la sua visione sulla squadra, ha elogiato alcuni dei suoi membri: "Orsolini e Bernardeschi sono una coppia formidabile, io cercherò sempre di mettere giocatori di qualità, più ne abbiamo meglio è". Entrambi si apprestano, dunque, a diventare gli uomini di punta di un Bologna chiamato a dare certezze.

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