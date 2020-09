Hickey saluta gli Hearts, anzi no: giallo sul post sui social, pubblicato e poi eliminato

Un post social su Instagram con saluti e ringraziamenti, poi il dietrofront.

La telenovela Aaron Hickey sembrava essersi conclusa ieri pomeriggio, quando il terzino classe 2002 aveva pubblicato una foto accompagnata da questa didascalia: “Dopo quattro anni stupendi con questo club, voglio ringraziare la mia famiglia e i miei amici, tutti i giocatori, lo staff e tutti i tifosi che mi hanno sempre sostenuto. Auguro tutto il meglio all’Heart of Midlothian per la prossima stagione”. Tutto ciò è scomparso dal profilo del calciatore poche ore dopo, creando un piccolo giallo. Il Bologna tace e non rilascia dichiarazioni in merito, ma l’affare sembra essere comunque ormai concluso. In Scozia si vocifera persino che il ragazzo possa sbarcare in Italia già quest’oggi. Lo riporta il Corriere dello Sport.