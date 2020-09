Hickey presto a Bologna, ma potrebbe saltare l’amichevole con l’Entella

Aaron Hickey sarà presto un nuovo calciatore del Bologna, ma potrebbe non essere disponibile per l’amichevole di sabato contro l’Entella.

Il classe 2002 degli Hearts, strappato dai rossoblù alla concorrenza del Bayern Monaco tra gli altri, ha salutato ieri i suoi ormai vecchi compagni di squadra e tifosi scozzesi. Pronto per buttarsi nella nuova avventura in Italia, il terzino dovrà sottoporsi alle classiche visite mediche e al doppio tampone in 48 ore. Proprio quest’ultimo potrebbe essere d’ostacolo al ragazzo e a Mihajlovic, che probabilmente non riuscirà ad averlo in tempo per l’amichevole di sabato contro la Virtus Entella, l’ultima pre-campionato. Lo riporta La Repubblica.