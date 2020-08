Hickey, oggi la possibile svolta

E’ attesa nella giornata di oggi la risposta definitiva di Aaron Hickey, terzino sinistro scozzese attualmente in forza al Heart of Midlothian. Il classe 2002 è tentato anche dal Bayern Monaco, ma la sua scelta sembra poter ricadere sui rossoblù: decisivo il fattore campo, visto che a differenza del Bologna i tedeschi non gli garantirebbero l’accesso immediato in prima squadra.

Al momento le richieste del club scozzese non sembrano eccessive: il calciatore viene valutato 2 milioni di euro, che il Bologna sarebbe disposto a sborsare con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Possibili passi avanti sono attesi per la giornata di oggi quindi, a differenza del capitolo De Silvestri su cui manca ancora un accordo: il Bologna offre un contratto di due anni al terzino del Torino, che invece ne chiede tre. In attacco più Wind di Supryaga, visto che la Dinamo Kiev ha alzato a 15 milioni di euro le proprie richieste per quest’ultimo (su cui c’è anche la Lazio). Resta da capire inoltre quale sarà il futuro di Santander e Sansone, con il primo che sembra dato come certo partente.