Hickey: “Bologna, vali la parte sinistra. Inter? Si batte pensando ai compagni”

Lunga intervista per Aaron Hickey alla Gazzetta dello Sport alla vigilia del match di San Siro contro l’Inter. Lo scozzese ha raccontato il suo Bologna e la sua Bologna:

“Diciamo che la pressione in campo non la sento, quello è vero – ha affermato – Semmai in passato, poco prima della partita avvertivo un po’ di nervosismo ma è successo che i miei compagni, anche in Scozia, vedendomi così mi dicevano “calma, tutto filerà liscio”. Ora, quando succede, faccio prima: mi calmo da solo”.