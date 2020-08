Hickey, gli Hearts confermano la prima offerta: il Bologna attende

Aaron Hickey deciderà in questi giorni il suo futuro.

A comunicarlo è stata Ann Budge, proprietaria degli Hearts, che ha confermato di aver ricevuto martedì la prima offerta ufficiale per il calciatore. Budge ha anche affermato che preferirebbe trattenere il calciatore, che è però molto apprezzato all’estero ed è tentato dai club con i quali ha parlato. I giornali scozzesi hanno confermato che l’offerta ricevuta è quella del Bologna, che ora attende la risposta del ragazzo. Per il momento Celtic e Bayern Monaco non hanno affondato il colpo in maniera decisa.

Fonte – Cor Bo.