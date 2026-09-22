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Mihajlovic uno dei migliori

Oggi è al Brentford è stata una delle tante plusvalenze fatte dal Bologna negli ultimi anni, ma Aaron Hickey si ricorda ancora di Bologna, dell'esperienza in Emilia e di Sinisa Mihajlovic. Il laterale scozzese ne ha parlato a Gianlucadimarzio.com "Ho solo cose positive da dire su Sinisa Mihajlovic. Mi ha aiutato tantissimo nella mia carriera e ho imparato molto da lui. Ovviamente sono rimasto molto colpito quando ho saputo della sua scomparsa. È uno dei più grandi allenatori che abbia mai avuto nella mia carriera".

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