Le parole dell'ex terzino al sito di Gianluca Di Marzio

Redazione TuttoBolognaWeb

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Mihajlovic uno dei migliori

Oggi è al Brentford è stata una delle tante plusvalenze fatte dal Bologna negli ultimi anni, ma Aaron Hickey si ricorda ancora di Bologna, dell'esperienza in Emilia e di Sinisa Mihajlovic. Il laterale scozzese ne ha parlato a Gianlucadimarzio.com "Ho solo cose positive da dire su Sinisa Mihajlovic. Mi ha aiutato tantissimo nella mia carriera e ho imparato molto da lui. Ovviamente sono rimasto molto colpito quando ho saputo della sua scomparsa. È uno dei più grandi allenatori che abbia mai avuto nella mia carriera".

Hickey

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