Hickey e Annan, gioventù alla riscossa

I due classe 2002 vogliono impensierire Dijks per una maglia da titolare

Attenzione a quest'ultimo, che ha giocato da titolare le ultime due amichevoli del Bologna, visto che sia Dijks, fermato da un infortunio a inizio mese, che Hickey, atteso per altri 10 giorni da allenamenti solo parzialmente in gruppo dopo l’operazione ad entrambe le spalle, non erano disponibili. Uno scenario che, spiega Il Corriere dello Sport in edicola oggi, apre ad una sua possibile titolarità anche contro la Ternana in Coppa Italia: Dijks quasi sicuramente sarà ancora out, e anche Hickey ancora non è al meglio. Risultato? Una grande opportunità in vista per Annan.