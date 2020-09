Hickey: “Bologna grande club, è un sogno”

E’ sbarcato in Italia Aaron Hickey, nuovo terzino sinistro del Bologna. Il classe 2002 è partito ieri sera da Glasgow, oggi visite e poi firma del contratto con il Bologna.

Quando ancora era in Scozia il terzino ha parlato della sua imminente avventura rossoblù: “Arrivo in un grande club, è un sogno che diventa realtà giocare in Serie A – ha affermato a STV – Sono convinto di aver preso la decisione giusta, mi allenerò in prima squadra e poi vedremo come andrà. Non sono preoccupato, mi allenerò duramente. Giocare contro Ronaldo e Dybala sarebbe qualcosa di fantastico per me”.