Groselle: “Che voglia di derby. Non siamo favoriti, ma ci proveremo”

Le parole di Geoffrey Groselle

Redazione TuttoBolognaWeb

Derby — Geoffrey Groselle, lungo della Fortitudo, intervistato dal Resto del Carlino, presenta il derby contro la Virtus e parla del suo rientro dopo la positività al Covid.

"Penso che tutta la città stia già pensando alla partita di domenica. Io ne sento parlare da quando sono arrivato e credo che sia giusto così, perché Bologna altrimenti non sarebbe Basketcity senza il derby. Non siamo favoriti, ma in campo cercheremo di fare del nostro meglio"

Tifosi — "Lunedì abbiamo giocato meglio davanti ai nostri tifosi e giocare davanti a loro non è mai facile per nessuno. Ci hanno dato una grande spinta, ma non la dobbiamo considerare scontata. La dobbiamo meritare di volta in volta. Insieme a loro sono convinto che ci salveremo".

Covid — “Non ho mai avuto sintomi ed è per questo che sono rimasto davvero scioccato quando mi hanno detto che dovevo restare in quarantena, perché mi sentivo benissimo ed ero nel pieno della forma. Sono stato molto fortunato, nel senso che la malattia non si è mai sviluppata e ho potuto allenarmi nel mio appartamento per tutto il tempo. Ci tengo a dire che è fondamentale avere una condotta di vita che metta in sicurezza se stessi e gli altri per cui la quarantena era giusta”