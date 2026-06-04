Schietto, diretto. Ciccio Graziani ha espresso la sua opinione sull'addio di Vincenzo Italiano dal Bologna dopo due anni. Intervistato da Leo Bosello per Radio Nettuno Bologna Uno, l'ex bomber dl Toro, presente a un evento a Bologna in Piazza 8 agosto, ha parlato così:
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Graziani: “Il Bologna non ha fatto una bella stagione. Italiano? Dico che…”
Il commento di Ciccio Graziani sul momento del Bologna
“Non mi ha sorpreso l’addio di Italiano. Non si può discutere con i dirigenti del Bologna, sono tutti molto bravi, persone serie. La stagione non è stata bella, il Bologna è arrivato ottavo e poteva andare meglio, anche se in Europa League sono state fatte cose buone – le parole di Ciccio - Alcune frizioni magari ci sono state. Il primo anno Italiano ha fatto bene e vinto, poi succede che gli allenatori chiedono l’aumento e battono cassa. La società ti accontenta, ma non è che se l'anno dopo vai meno bene...In ogni caso Italiano lascerà un buon ricordo, ma la società una volta saputo del suo addio non ha battuto ciglio ed è andata su Tedesco”.
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