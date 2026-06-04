Graziani: “Il Bologna non ha fatto una bella stagione. Italiano? Dico che…”

“Non mi ha sorpreso l’addio di Italiano. Non si può discutere con i dirigenti del Bologna, sono tutti molto bravi, persone serie. La stagione non è stata bella, il Bologna è arrivato ottavo e poteva andare meglio, anche se in Europa League sono state fatte cose buone – le parole di Ciccio - Alcune frizioni magari ci sono state. Il primo anno Italiano ha fatto bene e vinto, poi succede che gli allenatori chiedono l’aumento e battono cassa. La società ti accontenta, ma non è che se l'anno dopo vai meno bene...In ogni caso Italiano lascerà un buon ricordo, ma la società una volta saputo del suo addio non ha battuto ciglio ed è andata su Tedesco”.