Gli indisponibili della Juventus in vista di Bologna

Dopo la sconfitta in Coppa Italia ai danni del Napoli adesso la Juventus non può più sbagliare. Al ritorno in campo troverà un Bologna agguerrito e che venderà cara la pelle.

La squadra di Sarri oltre a vivere un momento non particolarmente positivo, pare avere anche diversi giocatori indisponibili e non recuperabili per la gara del Dall’Ara.

Stiamo parlando di Chiellini,Higuain e Demiral a cui vanno sommati i nuovi infortuni di Alex Sandro e Khedira.

Uomini importanti all’interno dello scacchiere bianconero e che difficilmente rivedranno il campo prima della fine di questa stagione.

I rossoblu possono quindi approfittarne e sognare l’impresa, con i mezzi a disposizione di Sinisa infatti crederci appare possibile.

Fonte: TMW