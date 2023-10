Giovanili – Il programma del weekend

1 di 3 Under 18 e Under 17

L’Under 18 di Luigi Della Rocca, lunedì alle 15 presso il “Konami Youth Development Centre 1”di Milano, è in casa dell’Inter, nella gara valida per la 4^ Giornata di campionato. I rossoblù, guidati da Nicolò Tordiglione – autore di 5 gol nei primi 270’ e intervistato dai canali della FIGC – comandano la classifica a 7 punti. I padroni di casa, però, sono a quota sei e dovranno recuperare la trasferta di Lecce.