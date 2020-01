Giovani, El Kouakibi in uscita, su di lui diverse squadre di Serie C

Non faticherà a disfare le valigie il giovane rossoblu Hamza El Kouakibi. Il giovane difensore uscito dal vivaio rossoblu è appena rientrato dal prestito al Piacenza. A Bologna però, con la squadra lanciata verso le zone più nobili del campionato, diventa quasi impossibile per lui trovare spazio. Per questo si potrebbe prospettare per lui una nuova avventura in Serie C.

Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, sulle tracce del ragazzo nato a Bentivoglio, si sarebbe mossa la Fermana. I marchigiani non sono però i soli sulle tracce del giovane classe ’98. Anche Avellino, Monopoli e Sudtirol sarebbero interessate al difensore rossoblu. Si prospetta quindi una corsa a quattro per assicurarsi le prestazioni di El Kouakibi.