Così Alberto Gilardino dopo Parma-Bologna 1-2. Nel mirino le decisioni di arbitro a Var:

"Sono arrabbiato. Non voglio parlare degli episodi, si commentano da sé. Con l'arbitro non ho parlato, lui non aveva fischiato e il rosso è stata una chiamata dal Var. Non c'era una chiara occasione da gol e forse c'era prima un fallo di Odgaard. In spogliatoio ho preso i ragazzi e ho detto loro che questa sconfitta ci deve dare forza. Alla fine potevamo anche pareggiare. La squadra ha lottato con le unghie e con i denti e ci è riuscita. L'avevamo riaperta e potevamo fare meglio su alcune cose, ma i ragazzi hanno dato tutto. C'è rammarico".