Gilardino ritrova il Bologna: dal gol nello spareggio del 2005 alle 13 reti in rossoblù, ora lo sfida dalla panchina ducale
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Il doppio ex
Sabato 7 novembre, alle ore 18:00, il Bologna affronterà il Parma al Tardini. Proprio in quello stadio i rossoblù ritroveranno da avversario una vecchia conoscenza: Alberto Gilardino.
L’allenatore dei ducali sarà infatti il doppio ex della partita, avendo vestito da calciatore entrambe le maglie. In particolare, i tifosi rossoblù di vecchia data ricorderanno lo spareggio del 2005 tra Bologna e Parma.
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