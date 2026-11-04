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Il doppio ex

Sabato 7 novembre, alle ore 18:00, il Bologna affronterà il Parma al Tardini. Proprio in quello stadio i rossoblù ritroveranno da avversario una vecchia conoscenza: Alberto Gilardino.

L’allenatore dei ducali sarà infatti il doppio ex della partita, avendo vestito da calciatore entrambe le maglie. In particolare, i tifosi rossoblù di vecchia data ricorderanno lo spareggio del 2005 tra Bologna e Parma.

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