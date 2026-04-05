Marco Giampaolo non si fida di un Bologna nono in classifica. La Cremonese cerca punti salvezza allo Zini, mentre i rossoblù vogliono arrivare al meglio alla doppia sfida di Europa League con l'Aston Villa.
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tuttobolognaweb news Giampaolo: “Bologna squadra forte. Dovremo fare prestazione”
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Giampaolo: “Bologna squadra forte. Dovremo fare prestazione”
Le parole di Marco Giampaolo
Così il tecnico dei lombardi in conferenza: "Sono stati giorni positivi, abbiamo cercato di aggiungere alcune cose. La squadra non ha sprecato un allenamento e questo è sempre un aspetto positivo. Sono soddisfatto. Il Bologna è una squadra forte e che lavora insieme da anni, ottenendo grandi risultati. Sarà una gara difficile e noi dovremo fare prestazione. Non possiamo prescindere dal fare la cosa giusta con serietà e spirito".
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