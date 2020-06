GdS – Il futuro di Santander è in bilico: il Bologna è alla finestra

Senza troppi giri di parole, questa è stata una stagione decisamente negativa per Federico Santander. Mentre l’anno scorso aveva decisamente impressionato, quest’anno a Bologna non è riuscito a ripetersi. Mihajlovic – con uno stile di gioco totalmente differente da Inzaghi – ha spesso preferito un attaccante di movimento come Palacio, ed il paraguaiano è spesso stato lasciato in panchina. Nella prima parte di Serie A – fino allo stop a fine febbraio – il numero 9 aveva totalizzato appena 20 presenze (di cui solo 4 da titolare) ed un solo gol, peraltro su rigore nella sconfitta di Cagliari.

Pochi minuti e pochissime gioie dunque fin qui per Santander, che tra infortuni e squalifiche non è riuscito a trovare continuità. Alla ripresa contro la Juventus sarà assente per somma di ammonizioni, ma poi tornerà a disposizione di Mihajlovic. Più passa il tempo e più sembra che la sua esperienza a Bologna sia giunta al termine. Solo un’esplosione – a suon di gol – in queste ultime giornate potrebbe garantirgli una riconferma. In caso contrario, il club rossoblu sarà costretto a lasciarlo andare. Alla finestra, oltre alle offerte in Paraguay e in Cina, ci sarebbe anche l’Hellas Verona: gli scaligeri non rinnoveranno probabilmente il contratto di Pazzini, e avrebbero mostrato un timido interesse per il classe 1991 rossoblu.

Fonte: “La Gazzetta dello Sport”