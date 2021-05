Gazzetta – Vignato ha la Juve nel mirino

La "Pulce" del Bologna sarà titolare anche con la Juve vista la squalifica di Soriano

Dopo essere già stato titolare contro Fiorentina, Udinese e Verona, l'italo-brasiliano ha messo la Juve nel mirino, per finire un torneo che lo ha visto crescere a vista d'occhio: da esterno a trequartista, Mihajlovic lo ha scoperto in un altro ruolo, in cui sembra mettere in pratica tutte le sue qualità. D'altra parte, l'ex Chievo non ha mai nascosto la sua ammirazione per il tecnico serbo: "Mihajlovic ti insegna il calcio e il sacrificio, per me è una grande fortuna essere allenato da un tecnico come lui". Ora Vignato rivede la Juve, contro la quale trovò la sua prima presenza del campionato 2018-19, lui che esordì col timbro di Totti l'annata precedente, a 16 anni.