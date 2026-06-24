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Ogni passo una storia

'Ci sono passi che non portano semplicemente a una partita. Portano a casa. Sono i passi di chi attraversa Bologna con la propria passione, di chi da generazioni vive questi colori, di chi sa che ogni strada può condurre a un ricordo, a un'emozione, a una storia da raccontare' - scrive il Bologna al lancio della nuova campagna abbonamenti - 'Da cento anni lo Stadio Dall'Ara custodisce le imprese del Bologna, le voci dei suoi tifosi e i sogni di intere generazioni. È il luogo dove la storia della città si intreccia con quella del Club e di chi lo ama, partita dopo partita. Perché ogni volta che ci incamminiamo verso il Dall'Ara non stiamo andando soltanto allo stadio: stiamo entrando nella nostra storia. E siamo pronti a scriverne un'altra'.

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