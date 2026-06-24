Luigi Caccavo diventerà a breve un nuovo attaccante del Bologna. Operazione fatta e finita con il Lumezzane per il bomber classe 2004 che ha chiuso l'ultima stagione con undici reti in Serie C.

La strategia del Bologna sarà quella di acquistarlo e poi girarlo in prestito in Serie B per valutarne la crescita. Con la stessa agenzia di procuratori si è parlato anche di Federico Ravaglia e Massimo Pessina, tutti della stessa scuderia. Pessina è destinato a un prestito in B, mentre Ravaglia vuole avere una chance da titolare ma i rossoblù non possono garantirla con Skorupski. Lo cerca allora il Torino, che lo vorrebbe a titolo definitivo mentre il Bologna chiederebbe il prestito, ma su Ravaglia ci sarebbe anche il Frosinone. Una offerta da 5 milioni di euro, secondo il Resto del Carlino, potrebbe sbloccare l'affare.