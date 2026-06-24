Il nome di Lorenzo Lucca è stato nuovamente accostato al Bologna qualche giorno fa, ma per ora sembra essere la Lazio di Lotito e Gattuso in vantaggio sulle concorrenti.

Come noto, i rossoblù stanno cercando un centravanti in caso di uscita, probabile, di Thijs Dallinga, ma oggi potrebbero aver dirottato le attenzioni su Kieron Bowie del Verona, costo 10 milioni di euro, mentre su Lorenzo Lucca non si registrano particolari passi avanti e così la Lazio sta cercando di piazzare il colpo in prestito dal Napoli. L'attaccante, reduce dall'esperienza negativa al Nottingham, potrebbe non rientrare nei piani del neo tecnico Max Allegri: "In corso trattative per Lorenzo Lucca al Lazio dal Napoli in prestito. Altri tre club di Serie A (Bologna, Monza e Genoa) hanno chiesto informazioni sull'attaccante, ma la Lazio è in vantaggio nella corsa" ha scritto il collega Nicolò Schira.