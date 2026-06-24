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Lucumì-Miretti

Nessuno sconto per Jhon Lucumi. Il Bologna tiene il punto sulla valutazione di 25 milioni di euro e questo potrebbe compromettere le piste che portano ai mediani Miretti e Adzic della Juve e Romano della Roma.

Lo sottolinea il Resto del Carlino, che parla di una valutazione chiara e inequivocabile per Lucumi e Juve e Roma, chiamate a fare operazioni in uscita entro il 30 giugno, potrebbero cambiare obiettivo. Non è un caso che i bianconeri siano tornati su Muharemovic e i giallorossi su Viery. Una presa di posizione del Bologna che rischia di far saltare le altre operazioni. Con la Juve si era parlato di Miretti, ma c'è stato il sondaggio del Como, che cerca giocatori di formazione italiana, e della Fiorentina

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