Da un lato il Verona ci ha visto giusto a prelevarlo dall'Hibernian, dall'altro il giocatore era stato adocchiato dal Bologna con Vincenzo Italiano in panchina, ma anche con Domenico Tedesco la traccia è viva.

Gazzetta dello Sport rilancia oggi il nome di Kieron Bowie per l'attacco del Bologna in caso di uscita, più probabile che no, di Thijs Dallinga. Su Bowie, chissà, potrebbe metterci una buona parolina anche il connazionale Lewis Ferguson, ormai in città da quattro anni, ma più di ogni altra cosa conterà la valutazione dell'Hellas, oggi stimata in dieci milioni di euro dopo averlo pagato 8 per portarlo in Italia. Restano comunque in lista altri nomi come Robinio Vaz della Roma, ipotesi prestito, o Alvaro Rodriguez dell'Elche.