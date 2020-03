Gazzetta – Tomiyasu e Orsolini piacciono all’estero, il Bologna fa muro

Imposto lo stop per il Covid-19, i rossoblu rimangono tutti a casa, dove tra una allenamento a corpo libero, un film e una partita alla Play Station, ipotizzano i possibili scenari di fine campionato. Riccardo Orsolini e Takehiro Tomiyasu potrebbero però animare il mercato estivo. I due ragazzi hanno grandi estimatori, specialmente in Liga e Premier League, ma il Bologna fa muro: i due talenti sono incedibili. Un muro che dovrà reggere anche quando il mercato ripartirà.

La priorità al momento però restano i rinnovi. Se per l’allungamento di Poli, manca solo la firma per renderlo ufficiale, quelli di Palacio e Danilo sono più indietro nei lavori. Sinisa vuole confermare i due pilastri rossoblu anche per l’anno prossimo. Si parlerà più avanti invece dell’eventuale rinnovo di Angelo Da Costa. Chi invece potrebbe partire sono Skorupski e Santander. Il portiere ha tanti estimatori in Bundesliga e per sostituirlo i nomi al momento sono Olsen, Viviano e Radu. Il paraguayano invece piace fuori dall’Europa.