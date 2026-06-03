Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna, con un accordo ufficiale di due anni più un'opzione per il terzo.
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Gazzetta – Tedesco e la sua idea di calcio
Quarantenne di origini calabresi ma cresciuto calcisticamente in Germania, fa parte della rinomata generazione di tecnici tedeschi usciti dall'accademia di Colonia. Noto per la sua straordinaria flessibilità tattica, Tedesco rifiuta i dogmi rigidi predicando che il sistema di gioco deve adattarsi esclusivamente alle caratteristiche dei calciatori a disposizione.
Costruzione dal basso, superiorità sulle fasce e pressione alta: queste le tre colonne greche del suo calcio.
Per la nuova avventura in Serie A, ad oggi si ipotizzano già due moduli di partenza, il 4-2-3-1 e il 3-4-3, pronti a valorizzare la rosa con un mix di passione italiana e pragmatismo tedesco. Un allenatore flessibile pronto ad accompagnare il Bologna a riprendersi un posto in Europa.
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