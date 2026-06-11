Gazzetta – Tedesco ci prova: fab four intoccabili

Punto di mercato oggi sulla Gazzetta dello Sport. Domenico Tedesco ci prova e chiede al club di tenere i fab four che sono Orsolini, Rowe, Bernardeschi e Castro .

Il neo tecnico pensa al 4-2-3-1 e sostanzialmente avrebbe il reparto già fatto se i quattro big dovessero restare. Tedesco ha chiesto alla società di tenerli tutti, anche se le variabili del mercato sono infinite. In una intervista a Gazzetta, Giovanni Sartori ha affermato di voler spegnere il telefonino per Jonathan Rowe, ma alla domanda se sia l'inglese che Castro potrebbero restare ha risposto 'non lo so'. A fare la differenza le offerte mostruose o meno che potrebbero arrivare nel corso dell'estate. Tedesco, in ogni caso, tenterà in tutti i modi di tenerli. Poi c'è Orsolini, che ha sul piatto una proposta di rinnovo a 2.5 milioni più bonus, ovvero il massimo possibile per il club. Su di lui pendono voci dall'Arabia e dalla Turchia.