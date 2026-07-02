Il neo tecnico in città tra un paio di giorni. Intanto il Watford punta Ravaglia
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
E' tutto pronto per il via alla stagione. Il 7 luglio il raduno a Casteldebole ma Domenico Tedesco sbarcherà in città qualche giorno prima. Tra un paio di giorni il neo tecnico sarà a Bologna.
Lo riporta Gazzetta, che sottolinea l'arrivo in città di Tedesco il 4 luglio, quindi qualche giorno prima rispetto al via del raduno. Un paio di giorni per rifinire tutti i preparativi in vista della settimana di allenamenti al Niccolò Galli che precederà il ritiro di Valles dal 13 luglio. Intanto, la piazza ha risposto presente con la quota abbonamenti arrivata a 10mila tessere dopo pochi giorni. Infine, una nota di mercato. Il Watford di Alessio Dionisi è interessato a Federico Ravaglia per la porta. Il portiere classe 1999 vorrebbe avere un ruolo da titolare.
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