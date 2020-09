Gazzetta, Supryaga per il Bologna diventa un obbligo

Nel post partita contro il Milan è stato chiesto a Sinisa Mihajlovic quanto servisse un bomber al Bologna e il tecnico rispose che la sua squadra gioca senza una prima punta da un anno e mezzo. L’allenatore preme per avere al più presto un attaccante che possa aiutare di più il Bologna in fase realizzativa. Il nome individuato per accontentare Sinisa sarebbe quello di Supryaga, ma l’offerta è ancora lontana dalla richiesta e a fare la differenza sarà il cammino della Dinamo Kiev in Champions League. Infatti quest’era sera il club ucraino sarà impegnato contro il Wolfsburg nel match di andata, il ritorno sarà il 29 settembre.