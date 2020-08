Gazzetta – Supryaga-Hickey, trattative in salita

Se per Lorenzo De Silvestri non sembrano esserci problemi, lo stesso discorso non si può fare per Vladyslav Supryaga e Aaron Hickey. La fumata bianca per il terzino destro del Torino è sempre più vicina, lo stesso non si può dire per l’attaccante della Dinamo Kiev e per il terzino sinistro dell’Heart of Midlothian che sembrano sempre più lontani.

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina evidenzia come le ragioni che stanno per portare alla fumata nera queste due trattative siano differenti. Nel caso di Supryaga infatti è la Dinamo Kiev a opporre resistenza: il club ucraino chiede 15 milioni di euro, cifra che il Bologna al momento non è disposto a sborsare. Si tenterà di trovare un compromesso, altrimenti Sabatini virerà su altri obiettivi. Discorso diverso per Hickey: l’accordo con il club scozzese è stato trovato, in questo caso è il giocatore che non sembra convinto della destinazione. I rossoblù aspettano, ma Hickey sembra sempre più orientato verso il Bayern Monaco.