Gazzetta – Squadra a rapporto da Motta

La missione di Thiago Motta è ritrovare l'equilibrio perduto a San Siro, quello che aveva portato tre vittorie in fila. Domani sera contro il Sassuolo il Bologna cercherà di dimenticare l'Inter e l'allenatore ieri, per prima cosa, ha voluto parlare alla squadra per ritrovare subito una via di uscita. Domani sera in tribuna ci sarà anche il presidente Saputo e sarà l'ultima prima della sosta, la volontà di tutti è chiudere bene la prima porzione di stagione. Per farlo, il tecnico ripensa ovviamente a Nico Dominguez, l'equilibratore che è mancato a San Siro e che dovrebbe essere schierato in una posizione a mezza via tra il mediano e il trequarti. Fondamentale l'argentino nella rinascita del Bologna e infatti il club sta lavorando al rinnovo di contratto in scadenza nel 2024. Il club vorrebbe incontrare l'agente del giocatore al più presto, ma intanto c'è una ultima partita da giocare.