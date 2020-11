Gazzetta – Schouten-Svanberg, il Bologna si gode il futuro

Doppia S per il centrocampo del Bologna, con sguardo al futuro. Jerdy Schouten e Matias Svanberg sono i nuovi titolari per Sinisa Mihajlovic, la coppia più completa.

Ne parla l’edizione odierna di Gazzetta che traccia un profilo dei due calciatori. Schouten fino a qui ha giocato tutti i minuti a disposizione in campionato e finalmente ha trovato una sua dimensione a 23 anni, dopo un paio di stagioni da ragazzo passate a curarsi un problema alle gambe. L’olandese, con 18 palloni recuperati, è il migliore in A in questo campo ed è secondo per dribbling tentati dietro De Paul. Svanberg invece è più giovane, classe 1999, ma è qui da più tempo. Sono 54 le partite giocate dallo svedese ed è il terzo più giovane della A dietro Traore e Zaniolo ad aver giocato almeno 50 partite nel massimo campionato. E’ a Bologna con la sua ragazza, Alice Magnusson, diventata perno del Bologna femminile.